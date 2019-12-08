Площадь возгорания в гостинице под Одинцово возросла до тысячи кв. м

Площадь пожара гостиницы на территории деревни Ромашково под Одинцово увеличилась до тысяч квадратных метров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ по Московской области.

По данным спасателей, возгорание произошло в воскресенье, 8 декабря, в трехэтажном здании гостиницы «Усадьба Ромашково». На момент ЧП там находилось 20 постояльцев и 10 сотрудников персонала.

В настоящее время уточняется информация о судьбе одного из постояльцев выясняется.

К ликвидации пожара привлечены 55 человек и 17 единиц техники.