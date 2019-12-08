Путин поздравил Лукашенко с юбилеем подписания договора о Союзном государстве

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 20-летним юбилеем со дня подписания договора о создании Союзного государства.

«Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости», - говорится в тексте поздравления.

Российский президент высоко оценил прогресс на пути интеграции и сотрудничества, который был достигнут за эти годы, а так же координацию усилий в сферах безопасности и внешней политики, в развитии торгово-экономических и межрегиональных связей, реализацию масштабных гуманитарных проектов и инновационных научно-технических программ.

Владимир Путин отметил, что для россиян и белорусов предоставляются равные возможности в выборе места жительства, получении медицинской и социальной помощи, а также трудоустройстве.

Позитивный опыт, накопленный в рамках действия договора Союзного государства, активно используется в более широком формате Евразийского экономического союза, говорится в поздравительном сообщении.

Владимир Путин выразил уверенность и в дальнейшем продвижении взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего взаимодействия на всех направлениях.

Накануне президенты России и Белоруссии провели переговоры в Сочи. Встреча была посвящена результатам 20-летнего действия договора о Союзном государстве.