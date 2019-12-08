Российские ученые разработали препарат для борьбы с тремя видами рака

Уникальный препарат для лечения сразу трех видов рака разработали на Ставрополье. Открытие принадлежит ученым из Северо-Кавказского федерального университета. Вещество способно лечить меланому, глиобластому и карцином легкого, уточняет aif.ru.

Для того, чтобы создать препарат, ученым пришлось синтезировать уникальные вещества, которые эффективно лечат клетки, зараженные этими видами рака.

«Вещество "Акс-236" прошло испытание на мышах. Исследования показали, что оно не уступает по активности цисплатину, чаще всего применяемому в медицине против рака», - говорится в сообщении.

Начиная с 2011 года ученым удалось разработать несколько видов препаратов для борьбы с онкологией. Наиболее эффективный из них носит рабочее название «Акс-236». Уникальность разработки состоит в том, что он не только вылечивает заболевание, но и вызывает дифференциацию клеток, то есть восстанавливает их, избавляя от нужды выводить из организма.