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В Instagram раскрыли причину отказа от лайков

Тамара Астапенкова
09:20 08.12.2019
Кибербулинг назвали главной причиной отказа от видимого пользователям счетчика лайков.
В Instagram раскрыли причину отказа от лайков
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Пользователи начнут смелее размещать свои фото и видео в Instagram, если не будут видеть число лайков под ними, считают в корпорации после внутреннего расследования, прим этом ранее глава компании Адам Моссери называл кибербулинг главной причиной отказа от видимого пользователям счетчика лайков, пишет сайт «Комсомольской правды».

Соцсеть начала тестирование функции скрытия счетчика лайков под постами своих пользователей. Сообщалось, что участники эксперимента больше не увидят число просмотров и лайков под фотографиями и видео, опубликованных в ленте, кроме своих постов.

Внутреннее расследование в компании показало, что пользователи часто удаляют свои посты, не набравшие большое количество лайков. И с меньшим желанием публикуют свои новые видео и фото, опасаясь за реакцию подписчиков.

Нововведение начало действовать на территории Австралии, Бразилии, Ирландии, Японии, Канады, Италии и Новой Зеландии, а в середине ноября тестовый режим запустили по всему миру.  

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