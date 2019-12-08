Огненный шар: пожар в гостинице под Одинцово попал на видео

Огненное облако поднимается над местом, где полыхает гостиничный комплекс на территории деревни Ромашково в Подмосковье. Кадры с места публикуют пользователи Сети.

На ролике, размещенном в Instagram, видно, что здание практически полностью объято огнем. Горение сопровождается черным столбом дыма.

Как ранее отметили в ГУ МЧС по области, возгорание произошло в деревянном здании гостиничного комплекса.

По предварительной информации, было эвакуировано 19 человек, судьба одного в настоящее время неизвестна. Всего в гостинице находилось 20 постояльцев и 10 человек персонала.

К ликвидации пожара привлечено 25 человек, а также задействовано семь единиц техники.