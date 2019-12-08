Ростуризм назвал лучшие горнолыжные курорты России

Самые сложные горнолыжные трассы в России находятся на курорте Чегет в Кабардино-Балкарии. Специалисты Ростуризма рекомендует это место профессиональным лыжникам, как и трассы на курортах в Мурманской и Сахалинской областях.

Эксперты ведомства советуют быть более внимательными при выборе места для семейного отдыха. С детьми лучше всего кататься на лыжах в Сочи (Краснодарский край), Архызе (Карачаево-Черкесия) и Манжероке (Республика Алтай), считают в Ростуризме. На этих курортах есть горнолыжные школы и трассы для детей, а также можно взять напрокат детский инвентарь.

«Направляясь на отдых, возьмите с собой свидетельство о рождении или любой другой документ, где указан возраст ребенка. На многих курортах детям до 12 лет предоставляют скидку на ski-passи и снаряжение, но возраст нужно подтвердить. Выбирайте такой курорт, где есть зеленые и синие трассы», - сообщили в ведомстве RT.

Для начинающих осваивать этот вид спорта лучше всего выбрать курорт Шерегеш в Кемеровской области. Там есть большое количество учебных склонов и трасс. Так же для новичков подойдут курорты на Эльбрусе (Кабардино-Балкария) и в Белокурихе (Алтайский край).

Ранее в Ростуризме рассказали, где интереснее всего будет провести новогодние праздники. Специалисты ведомства считают, что многие российские направления могут посоперничать с заграничными.