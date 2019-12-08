Гостиничный комплекс полыхает в Подмосковье

В Одинцовском районе Подмосковья полыхает гостиничный комплекс. Известно, что возгорание произошло на первом этаже здания, где расположен магазин.

По данным экстренных служб, трехэтажная гостиница находится в деревне Ромашково. В настоящее время площадь пожара оценивается в 800 квадратных метров.

«Эвакуированы 19 человек, судьба одного неизвестна. Ведутся его поиски», - цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что всего в гостинице находилось 20 постояльцев и 10 человек персонала.

В свою очередь, в ГУ МЧС по области отметили, что сигнал о возгорании поступил в 07:10. В сообщении на официальном сайте ведомства говорится о том, что полыхает деревянно-рубленное здание.

К ликвидации пожара привлечено 25 человек, а также задействовано семь единиц техники.