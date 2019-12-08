Синоптики предупредили о приближающемся потеплении и гололедице

Сразу в нескольких регионах России метеорологи ожидают оттепель и многочисленные осадки. Такая погода принесет неприятности в виде гололедицы, сообщает Гисметео.

В Москве до середины недели будут идти дожди, столбики термометров не будут опускаться ниже нуля даже в ночное время. Ближе к выходным ожидается небольшое похолодание, днем - 1 градус, ночью до - 3 … - 4 градусов.

Гололедица ожидается в Санкт-Петербурге, Вологде и Мурманске. В Санкт-Петербурге днем столбики термометров будут подниматься до + 5 градусов. Оттепель принесет ледяные дожди и осадки в виде мокрого снега.

В Мурманске ожидаются снегопады. К концу недели столбики термометров приблизятся к нулевой отметке. В Пскове ледяные дожди будут идти в начале и конце рабочей недели. По прогнозам синоптиков, в светлое время суток ожидаются плюсовые температуры. В Вологду также придет потепление, там в течение недели будет идти мокрый снег.