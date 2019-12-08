Следователи задержали подозреваемого в ДТП с участием детей в Нижнем Новгороде

Следователи задержали подозреваемого в совершении ДТП с участием детей в Нижнем Новгороде.

Как уточнили в СУСК РФ по региону, был задержан 43-летний мужчина.

По данным следствия, вечером 7 декабря водитель Toyota выезжал с прилегающей территории на улице Горького. Он пересек встречную полосу, в результате чего столкнулся с Audi и припаркованным автомобилем, который от удара вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. Среди них была группа школьников в сопровождении двух женщин.

В результате аварии пострадали 11 школьников, который направлялись в театр. Также известно о погибшей женщине, сопровождавшей детей. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Момент трагедии попал на видео.