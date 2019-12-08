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Заступился за друга: смертельная схватка собак со стаей волков попала на видео

Наталия Майорова
07:20 08.12.2019
Несмотря на ожесточенную схватку, разъяренные волки одержали победу над обоими питомцами. Свою добычу волки затем утащили в лес.
© Видео: АрхСвобода, YouTube © Фото: Беломорканал, YouTube

Во дворе одного из частных домой в селе Неноксе на территории Архангельской области стая волков набросилась на домашних собак. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

На ролике, опубликованном на YouTube, видно, что изначально волки пытались наброситься только на одну собаку. В какой-то момент ей на помощь бросился четвероногий товарищ.

Несмотря на ожесточенную схватку, разъяренные волки одержали победу над обоими питомцами. Свою добычу волки затем утащили в лес.

По информации портала «29.ru», жертвами схватки стала взрослая собака со своим щенком.

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