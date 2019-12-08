Осколки и разбросанная одежда: видео первых минут после массового ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

Последствия массового ДТП с участием сразу четырех автомобилей в Нижнем Новгороде показали на видео. Авария произошла вечером в субботу, 7 декабря.

На опубликованных «Звездой» кадрах видно, что выброшенный на тротуар автомобиль протаранил забор. На месте уже работают сотрудники экстренных служб. При этом повсюду разбросана одежда и осколки от поврежденных машин.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП один из четырех автомобилей выбросила на тротуар, где в этот момент находилась группа детей. Они в сопровождении двух женщин возвращались со спектакля в Театре юного зрителя.

В результате инцидента десять детей и двое взрослых были экстренно госпитализированы. Известно, что жертвой ДТП стала одна из сопровождающих. Момент аварии также попал на видео.