В КНДР сообщили об успехе «крайне важных» испытаний на космодроме

В субботу, 7 декабря, на космодроме Сохэ в КНДР Академия оборонных наук КНДР провела успешные «крайне важные» испытания, которые могут повлиять на стратегическое положение страны. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Академия оборонных наук КНДР сообщила о результатах успешного проведения этого важного испытания Центральному комитету Трудовой партии КНДР. В скором будущем результаты испытания могут оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР», - говорится в сообщении ЦТАК РИА.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын открыл город мечты Самджиен, перерезав символическую красную ленту. Сообщалось, что лидер лично следил за всем процессом строительства масштабного проекта, запущенного два года назад. За это время было возведено более 450 зданий, среди которых фабрики, стадион, жилые дома, магазины и больницы.