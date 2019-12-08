Два рубля за миллиард: петербуржец выставил на продажу необычную монету

Монету номиналом два рубля выставили на аукционе за миллиард рублей. Счастливым обладателем денежных средств стал житель Санкт-Петербурга.

Мужчина выставил монету на одном из интернет-аукционов и заявил, что готов обменять монету, но на что именно - не уточнил.

Причиной такой стоимости стал редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса на 90 градусов - решка отчеканена правильно, а вот орел повернут под необычным углом . Петербуржец объяснил, что запрошенная сумма за монету, по его мнению, является правильной. Он надеется на интерес со стороны коллекционеров, сообщает сайт газеты «Известия».

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