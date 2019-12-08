Россия и Турция провели патрулирование стратегически важной трассы в Сирии

Подразделения российской военной полиции совместно с пограничниками Турции совершили совместное патрулирование на трассе М4 Хасеке - Алеппо. Дорога является стратегически важной, поэтому военнослужащие сообща осуществили контроль за отводом курдских отрядов самообороны. Следить за порядком на автомагистрали будут турецкие и сирийские посты.

Вместе с тем, также был проверен ход разминирования элеваторов в районах Алия и Тель-Тамер. Военнослужащие проконтролировали запуск электрической подстанции в районе палаточного лагеря беженцев Мабрук, расположенного на севере САР. Подстанция сможет обеспечить электричеством ближайшие населенные пункты.

Ранее вертолеты ВКС России осуществили поддержку патрулей РФ и Турции с воздуха. Вертолеты Ми-8 и Ми-35 сопроводили колонну сотрудников Центра по примирению враждующих сторон до пунктов выдачи гуманитарной помощи. Ми-8 двигался по центру, по флангам от него – два многоцелевых Ми-35. Зона воздушного патрулирования увеличилась за последние три недели в несколько раз.