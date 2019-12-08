В Роструде рассказали, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск

В Федеральной службе по труду и занятости объяснили, каким россиянам положен дополнительный оплачиваемый отпуск. Как стало известно, на него могут рассчитывать сотрудники с ненормированным рабочим днем.

Оплачиваемый отпуск должен увеличиться у них не менее, чем на три дня. Ежедневная работа для них также «противопоказана» законодательно.

Согласно статье 101 Трудового Кодекса России, ненормированный рабочий день – это особый режим работы, в соответствии с которым работники могут при необходимости иногда привлекаться к выполнению своих обязанностей. Слово «иногда» (эпизодически) - ключевое.

Как сообщает «Российская газета», ко всему прочему, работники с ненормированным днем освобождаются от работы в выходные и нерабочие праздничные дни.