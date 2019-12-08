Житель Мехико справил нужду и застрелил людей, которые его упрекнули

В Мексике мужчина решил справить нужду на стены одного из жилых домов. Его жильцы решили пристыдить нерадивого соседа, однако тот в ответ на упреки открыл по ним стрельбу.

Полиция получила сообщение об инциденте в центре Мехико. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили вооруженного мужчину и тела четырех его жертв и еще двух раненых горожан.

Как сообщает местное Министерство общественной безопасности, от нападавшего потребовали сложить оружие, но он проигнорировал приказ и продолжил стрельбу. В результате ответного огня мужчина был убит.

Прибывшие на место медики доставили пострадавших в больницы, однако один из них скончался по дороге. По данным местных СМИ, нападавший оказался капитаном Министерства национальной обороны в отставке.