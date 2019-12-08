Не водка и не шампанское: россияне назвали напитки, которые покупают к Новому году

Первое место среди алкогольных напитков, которые россияне чаще всего покупают к новогоднему столу, заняло пиво. За него проголосовали 33,97% опрошенных.

На втором месте оказалось шампанское – 14,93%, на третьем – вино с 12,53%.

Водка в списке расположилась на четвертой строчке – 10,87%. Далее идут коньяк, виски, вермут и ром.

По данным исследования, которое имеется в распоряжении РИА Новости, общий объем покупок алкоголя в период перед Новым годом и после праздника вырастает на 137% от среднегодового значения. Пик приходится на 29-31 декабря.

Ранее врачи рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь. Вредными для пищеварительной системы человека оказались маринованные огурцы и другие соленья с использованием уксуса.