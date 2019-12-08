Пентагон назвал условие для выделения военной помощи Украине
В ближайшее время Вашингтон готов провести еще один транш на 250 миллионов долларов.
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При принятии решения о выделении военной помощи Украине Пентагон будет учитывать то, как в этой стране ведется борьба с коррупцией, сообщил глава Министерства обороны США Марк Эспер.
«Мы обязательно проверим, куда пошла наша помощь, а также то, ведется ли киевскими властями борьба с коррупцией», - заявили в военном ведомстве.
Эспер добавил, что очередной транш пройдет в ближайшее время и составит 250 миллионов долларов.
В Конгресс США выразили уверенность, что после начала поставок летального вооружения помощь Киеву станет постоянной.
Тем временем советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в ноябре заявил, что США не готовы оказывать военную помощь Украине вечно и надеются на договоренности между Москвой и Киевом.