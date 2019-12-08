Мощный снегопад обрушился на Петербург: в Пулково не могут сесть самолеты

В ночь на воскресенье, 8 декабря, на Санкт-Петербург обрушился прогнозируемый мощный снегопад. За несколько часов хлопья снега накрыли почти весь город. Кадрами в соцсетях делятся местные жители.

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Из-за стихии в аэропорту Пулково не смогли приземлиться три самолета. По данным Flightradar24, один следовал из китайского города Куньмин, два других – из Москвы.

Самолеты в течение нескольких минут описывали круги в районе Петербурга, а затем ушли на столичный аэродром.

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На взлетно-посадочных полосах Пулково сейчас работает снегоуборочная техника – около 10 машин.

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По информации метеорологов, днем в воскресенье в Северной столице снег сменится дождем, ожидается усиление ветра до 15 м/с.