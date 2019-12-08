В Пентагоне не исключают, что отправят новую партию военных в Сирию

В Пентагоне заявили о возможной отправке новой партии военнослужащих в Сирию в случае необходимости. Об этом объявил глава ведомства Марк Эспер.

Как он заявил на форуме по безопасности, который состоялся в Калифорнии, отвечая на вопрос, достаточно ли у США сил в САР, подобную возможность нельзя исключать.

«Думаю, что да. А если нет, то мы направим дополнительные силы», - цитирует Эспера РИА Новости.

Министр обороны США подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему считают своей миссией окончательный разгром террористических группировок в Сирии.

Ранее Эспер признал, что США сильно отстали от России в разработке гиперзвукового оружия. Он заявил, что в настоящий момент Америка буквально вкладывает каждый доллар для того, чтобы нагнать разрыв.