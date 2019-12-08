Диетолог назвал «зимнее» средство от депрессии

Перемены настроения у россиян чаще всего происходят зимой, и причина этому – биохимия, а не психология.

Дело в том, что в это время года сокращается длительность светового дня. Из-за нехватки солнца у человека возникает дефицит витамина D, который приводит к повышению уровня тревоги и раздражительности. Об этом радио Sputnik рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

«Возрастающую потребность в витамине D можно легко обеспечить приемом поливитаминных препаратов. В день мы должны получать минимум 450 международных единиц (ME) этого витамина», - отметил эксперт.

Также он посоветовал россиянам чаще употреблять морскую рыбу и другие продукты, где содержится нужный для зимы витамин.