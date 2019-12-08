Искусственный интеллект закончит незавершенную симфонию Бетховена

Искусственному интеллекту поручат закончить незавершенные труды немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Премьера произведения запланирована на 2020 год.

В Доме Бетховена в Бонне на протяжении нескольких недель продолжается работа над компьютерной программой, способной дописать его Десятую симфонию. Планируется завершить ее к 250-летнему юбилею пианиста.

Как сообщает портал Frankfurter Allgemeine, в проекте принимает участие команда композиторов, музыковедов и программистов. Все они совместно работают над созданием алгоритма, который смог бы самостоятельно воссоздать недостающие части симфонии в оригинальном первоначальном стиле.

Предугадать, каким будет финал, на данный момент никто не берется. Однако уже сейчас алгоритм заставляет разработчиков удивляться.