Астрономы назвали дату возвращения пролетевшего мимо Земли астероида

Гигантский астероид 1998 HL1, который приблизился к Земле в октябре этого года, может вновь вернуться.

Известно, что период обращения астероида составляет 1,39 земного года, значит, в следующий раз небесное тело подойдет на максимально близкое к нашей планете расстояние примерно через один год и пять месяцев. Об этом ТАСС сообщил заведующий лабораторией малых тел Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории Николай Киселев.

Астрономы определили, что пролетевший мимо Земли астероид относится к типу Аполлона. Эти небесные тела движутся по орбите, которая пересекает земную, значит, не исключен риск столкновения.

Также ученым удалось с точностью до десятков метров вычислить размер угрожающего Земле астероида. Он равен 326 метрам.

Потенциально опасный астероид 1998 HL1 приблизился к Земле 25 октября 2019 года. Он прошел на расстоянии 6,21 миллиона километров от нашей планеты.