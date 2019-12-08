Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В РЖД представили новый график движения поездов

Егор Левин
03:18 08.12.2019
Треть всех поездов будет ускорена, из нее 47 поездов – от 30 до 60 минут, 44 поезда – свыше часа.
В РЖД представили новый график движения поездов
© Фото: Pixabay

В компании «Российские железные дороги» анонсировали новый график движения поездов на 2019 - 2020 годы. В соответствии с новым распорядком, увеличилось количество поездов дальнего следования, в том числе двухэтажных, а также ускорены 332 состава и добавлено количество электричек.

«8 декабря в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения поездов. Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования увеличиваются на 3% до 583 пар поездов в сутки в 433 различных сообщениях. Треть всех поездов (334 поезда) будут ускорены, из них 47 поездов – от 30 до 60 минут, 44 поезда – свыше часа. В новом графике количество поездов категорий "Скорый" и "Скоростной" увеличится с 358 до 377 и составит почти 64,7% от общего числа», - сообщается в опубликованном на сайте компании пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в РЖД начнут продавать билеты на несколько видов транспорта. В начале 2020 года начнет работу сервис, благодаря которому россияне смогут купить билеты сразу на поезд, самолет, автобус и паром. Также появится мобильное приложение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.12.2019, 22:55
«Серьезный прогресс»: Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко
Дата07.12.2019, 18:50
Десятки команд со всей России: в парке «Патриот» проходят соревнования по кибербезопасности
Дата08.12.2019, 00:15
Россиянка Косторная победила в финале Гран-при по фигурному катанию
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата08.12.2019, 02:18
Быстрый и яростный: «МиГ» разработает скоростные боевые беспилотники для армии России
Дата07.12.2019, 16:07
Опубликованы редкие фото маскировки достопримечательностей Москвы от фашистской авиации
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:25 В стране и мире
В Пентагоне не исключают, что отправят новую партию военных в Сирию
03:49 В стране и мире
Диетолог назвал «зимнее» средство от депрессии
03:41 В стране и мире
Искусственный интеллект закончит незавершенную симфонию Бетховена
03:31 В стране и мире
Астрономы назвали дату возвращения пролетевшего мимо Земли астероида
03:18 В стране и мире
В РЖД представили новый график движения поездов
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Полет ракеты рядом с Су-27 ВВС Украины показали на видео
Художник приклеил банан к стене и дважды продал его за $120 тысяч
Ученые выяснили, как алкоголь спас предков человека от вымирания
Предвестники рака: названы разрушающие кишечник продукты
Из России с любовью: в США рассказали о самом необычном российском оружии
Названы самые популярные у россиян породы собак
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.