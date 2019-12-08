В РЖД представили новый график движения поездов

В компании «Российские железные дороги» анонсировали новый график движения поездов на 2019 - 2020 годы. В соответствии с новым распорядком, увеличилось количество поездов дальнего следования, в том числе двухэтажных, а также ускорены 332 состава и добавлено количество электричек.

«8 декабря в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения поездов. Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования увеличиваются на 3% до 583 пар поездов в сутки в 433 различных сообщениях. Треть всех поездов (334 поезда) будут ускорены, из них 47 поездов – от 30 до 60 минут, 44 поезда – свыше часа. В новом графике количество поездов категорий "Скорый" и "Скоростной" увеличится с 358 до 377 и составит почти 64,7% от общего числа», - сообщается в опубликованном на сайте компании пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в РЖД начнут продавать билеты на несколько видов транспорта. В начале 2020 года начнет работу сервис, благодаря которому россияне смогут купить билеты сразу на поезд, самолет, автобус и паром. Также появится мобильное приложение.