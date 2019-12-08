Художник приклеил банан к стене и дважды продал его за $120 тысяч

Эпатажный итальянский художник Маурицио Каттелан продолжает удивлять публику. На этот раз на стенде галереи Perrotin в Париже он выставил свой новый арт-объект.

Инсталляция представляет собой банан, приклеенный к стене скотчем серебристого цвета. Первые два экземпляра сразу же были проданы за $120 тысяч, причем один из них покупатель съел.

© Benjamin Sutton, twitter

Цену на третий вариант объекта современного искусства художник повысил до $150 тысяч, сообщает Bloomberg. Этот банан под названием «Комедиант» спросом пока не пользуется.

Кателлан рассказал – когда банан почернеет, его заменят новым, потому что суть заключается не в самом фрукте, а в идее.

Об идее, к слову, художник не рассказал, отметил только, что над созданием арт-объекта он работал в течение года, продумывая различные варианты.