Кадры из Киева: сотни человек митингуют у офиса президента Украины

Оппоненты президента Украины Владимира Зеленского развернули акцию рядом с офисом главы государства в Киеве. На кадрах видно, что несколько сотен человек вышли на акцию «Стража на Банковой» (Банковая - улица, на которой расположено здание офиса), у многих в руках флаги страны и плакаты, на улице установлены палатки. Также организаторы соорудили сцену, но сотрудники правоохранительных органов уже разобрали ее.

«Акция будет проходить долго, пока не будет четкой информации, о чем договорились участники "нормандской четверки" в Париже», - заявили организаторы, передает ТАСС.

Участники акции намерены предъявить требования президенту Украины накануне его поездки в Париж для участия в «нормандском саммите».

Ранее на площади Независимости в Киеве прошла акция, где митингующие намерены были предостеречь украинского лидера от недопустимости перехода так называемых «красных линий» на переговорах в Париже, которые пройдут 9 декабря и где запланировано проведение саммита в «нормандском формате».