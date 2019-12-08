В Белоруссии назвали согласованные с Россией «дорожные карты»

На переговорах в Сочи Россия и Белоруссия согласовали проекты интеграционных дорожных карт по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб, заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Во время встречи премьеров Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсуждали вопросы, касающиеся электроэнергетики, в ходе которых «констатировали, что нашли развязку по дорожной карте по электроэнергии».

Решение по дорожным картам в вопросах сотрудничества таможенных служб было принято главами государств Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

«На встрече президентов нашли сложную развязку по дорожной карте сотрудничества таможенных служб. Это был непростой вопрос», - цитирует агентство БелТА Семашко.

Уточняется, что несогласованными остаются еще 8 из 31 дорожных карт.

До 1 июня 2020 года стороны договорились отработать всю нормативную базу, в которую входят сотни законодательных актов и десятки межправсоглашений России и Белоруссии.

Ранее итоги переговоров лидеров двух стран прокомментировал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.