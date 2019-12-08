Спасение провалившегося под лед лося в Татарстане попало на видео

В Татарстане сотрудники МЧС при помощи неизвестного мужчины спасли лося. Животное провалилось под лед реки Кама в Елабужском районе.

Спасатели откликнулись на поступившее сообщение о происшествии и выехали на место на судне с воздушной подушкой. Им удалось добраться до животного и обвязать его веревкой, однако большой вес лося – около 300 кг – не позволил вытащить его из полыньи.

Неожиданно на помощь пришел не назвавший своего имени мужчина на вездеходе «Шерп». Он вызвался дотянуть лося до берега.

«Сопроводив животное и убедившись в его безопасности, спасатели и инспекторы ГИМС провели профилактическую работу с местными рыбаками, используя, так сказать, наглядный пример», - рассказали в главном управлении МЧС РФ по Татарстану.

© МЧС России

© МЧС России

Ранее в Астрахани спасли кота, который примерз лапами ко льду. Животное уже замерзло до такой степени, что не могло пошевелиться, когда его заметила неравнодушная девушка.