Соратник Ельцина рассказал о просьбах Крыма и Донбасса войти в состав России в 1991 году

Делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России. Об этом рассказал руководитель администрации бывшего российского лидера Бориса Ельцина Сергей Филатов.

«Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами», - поделился воспоминаниями политик.

Филатов напомнил, что уже в то время на Украине развивался национализм. Однако тогда Кремль не прислушался к просьбе этих регионов, поскольку у команды Ельцина «не было времени» на переговоры с Киевом, так как все силы были направлены на решение экономических проблем в самой России.

«Перед началом гайдаровских реформ хлеба не было во многих областях», - приводит газета «Взгляд» слова бывшего главы президентской администрации.

Политик рассказал, что в то время в стране почти не оставалось даже муки, а долг после СССР составлял 120 миллиардов долларов.

«О чем было думать - об Украине в тот момент или все-таки о себе, о своих людях?», - задался вопросом Филатов.

В воскресенье, 8 декабря, исполнилось 28 лет с момента подписания главами России, Украины и Белоруссии Беловежских соглашений. Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич закрепили своими подписями документ о прекращении существования СССР и заявили о создании СНГ.