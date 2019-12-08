Валерия рассказала о последствиях аварии с участием ее сына

Певица Валерия поблагодарила поклонников за беспокойство о ее сыне Арсении Шульгине, который попал в аварию под Санкт-Петербургом. На своей странице в Instagram она также поделилась некоторым подробностями произошедшего.

«В машине было несколько человек, во время инцидента он (Арсений) спал. Все пассажиры получили разные травмы, самая тяжелая досталась девушке - у нее перелом руки. Машина под списание, но слава Богу, все живы», - написала Валерия.

Она также попросила подписчиков беречь себя и по возможности отказаться от зимних путешествий по трассе, так как в этот период дороги «слишком опасны».

Сын певицы попал в ДТП на трассе М-11, он ехал в автомобиле со своими друзьями. За рулем находилась девушка Шульгина. По словам продюсера Иосифа Пригожина, молодые люди хотели сделать сюрприз Валерии. Из-за плохой погоды машину занесло и она врезалась в отбойник. После происшествия врачам пришлось зашивать Шульгину губы.