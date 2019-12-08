Порошенко закидали яйцами на Майдане

Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время выступления на Майдане. Один из участников схода устроил «обстрел» сразу после того, как бывший лидер закончил исполнять на сцене национальный гимн.

Видео инцидента опубликовал портал NewsFront. На кадрах видно, что в сторону Порошенко прилетело сразу несколько яиц, однако они не достигли цели. Один из «снарядов» сумел поймать соратник экс-президента депутат Ахтем Чийгоза.

После инцидента Порошенко выкрикнул со сцены призыв поймать обидчика. Толпа задержала молодого человека, оборонять от протестующих его пришлось полицейским, сообщает издание.

На Майдане Незалежности (Площади Независимости) в Киеве 8 декабря собрались несколько тысяч человек. Они вышли, чтобы напомнить президенту Владимиру Зеленскому о так называемых «красных линиях» – якобы требованиях украинского народа – в преддверии саммита «нормандской четверки» в Париже