Замена СВД: в США восхитились новой российской снайперской винтовкой

В США внимание местных СМИ привлекла новая российская снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД. Серийное производство СВЧ, как ожидается, начнется уже в 2020 году.

В материале, который выпустила газета The National Interest, сказано, что, если СВД изначально создавалась под патрон 7,62x54R, то СВЧ спроектирована по модульной системе и подходит для разных калибров. Речь идет о модификациях, которые созданы под унитарный винтовочный патрон 7,62x54R, патрон НАТО 7,62x51, и патрон калибра 338 Lapua Magnum.

Издание также отмечает более современный дизайн СВЧ по сравнению с СВД. Подчеркивается возможность удобного использования сошек, левостороннее расположение рукояти взведения затвора и наличие длиной планки Пикатинни, позволяющей устанавливать на новую винтовку современные прицелы, приборы ночного видения и тепловизоры.

Автор обращает внимание и на то, что версия СВЧ, рассчитанная на патроны калибра 7,62x54R, способна использовать магазины от СВД. Это показывает совместимость с существующим оружейным арсеналом.

The National Interest особенно отмечает преданность России калибру 7,62х54R, который обеспечивает точность ведения огня. В статье также сказано, что наша страна создает отличные снайперские патроны в этом калибре, однако, считает автор, из-за их особенностей в одном магазине трудно разместить большое число боеприпасов.

В целом же, пишет газета, СВЧ стала необходимым обновлением в условиях модернизации армии России.