Сотрудничество с Сербией и интеграция с Белоруссией: о чем говорили участники встречи с Путиным в Сочи

На этой неделе в Сочи на высоком уровне обсуждались вопросы международной политики и экономики, а также развитие Вооруженных сил. Туда же к президенту РФ Владимиру Путину прилетали и его коллеги из разных стран и представители большого западного бизнеса.

В среду в Сочи прилетел президент Сербии Александр Вучич. С Владимиром Путиным это была уже его третья в этом году встреча. Сербский лидер периодически переходил на русский, и в очередной раз дал понять, что высоко ценит контакты с Москвой.

«Добро пожаловать в Россию! Мы очень рады вас видеть. Спасибо за то, что приняли наше приглашение. Наши отношения развиваются весьма позитивно. Наше стратегическое партнерство подтверждается ежедневной работой. Это касается и политической сферы, это касается нашего взаимодействия в области безопасности, в сфере экономики», - этими словами Путин встретил своего сербского коллегу.

Вучич привез в Россию письмо от предстоятеля сербской православной церкви патриарха Иринея. А позже в своем Instagram показал подарки которыми обменялись главы государств. Путин подарил ему бутылку вина, сделанного из винограда выращенного в районе Сочи, и ружье, принадлежавшее сербскому королю Милану Первому Обреновичу. В ответ Вучич передал российскому Лидеру икону преображение господне XIX века.

На пресс-конференции cербский президент уделил внимание культурному сотрудничеству Москвы и Белграда.

«В сфере культуры, помимо письма патриарха, которое я передал президенту РФ, я хотел бы поблагодарить российскую сторону за помощь в строительстве для нас величественного храма святого Саввы в Белграде, и центральная часть будет скоро завершена. Я пригласил президента Путина, мы вложим еще деньги, считаем, что до конца следующего года все будет закончено. Я пригласил президента Путина приехать к нам», - сказал Вучич.

Путин, в свою очередь, пригласил Вучича на 75-летие Победы в Москву.

Во время переговоров в расширенном составе президенты обсудили сотрудничество. РЖД строит в Сербии современный диспетчерский центр и новую ветку железной дороги. Москва готова поставить Белграду пассажирские лайнеры и создать в аэропорту Николы Тесла центр технического обслуживания российских самолетов.

Затронули главы государств и решение косовского кризиса. Владимир Путин заявил, Москва поддерживает в этом вопросе позицию Белграда.

«Россия готова поддержать возможные компромиссные решения косовской проблемы, если таковые будут достигнуты между Белградом и Приштиной. Мы, безусловно, поддержим позицию

Россия и Сербия достигли принципиальной договоренности об увеличении поставок газа Белграду: там растет производство, требуется больше топлива. Вучич сообщил, что Сербия раньше срока готова закончить строительство своей части газопровода «Турецкий поток».

По возвращении из Сочи Александр Вучич рассказал и о поставках российского оружия. Сербия проявляет интерес к покупке зенитных ракетных комплексов С-400, а пока на военном аэродроме под Белградом находятся новейшие вертолеты Ми-17 и Ми-35.

А накануне в течение пяти с половиной часов продолжались переговоры с глазу на глаз Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко. В центре внимания оказалось расширение интеграции и сотрудничества между Москвой и Минском. Кстати, как раз сегодня, 8 декабря, исполняется 20 лет Союзному договору между нашими странами.

Не смотря на то, что договору уже 20 лет, о реальной интеграции пока приходится только мечтать. Выгода от перехода на новую, более качественную ступень очевидна многим. Страны смогут вместе противостоять внешним вызовам, и развить взаимовыгодное сотрудничество. Речь не идет о политическом слиянии государств, но на пространстве от Бреста до Владивостока могут появиться Единые правила игры, вплоть до отмены роуминга и равного доступа к ресурсам и рынкам сбыта.

«Хочу выразить надежду на то, что мы и дальше будем делать все для того, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали движение, прежде всего, конечно, в сфере экономики, но не только – и в социальной сфере, что я считаю чрезвычайно важным, и получали бы заметные преимущества от этой интеграции», - сказал Путин на встрече с Лукашенко.

В зале для прессы-конференций все было готово для совместного заявления президентов Беларуси и России, но Александр Лукашенко покинул резиденцию без заявления для прессы. Предстоит еще один раунд переговоров, они пройдут 20 декабря в Санкт-Петербурге.

На прощание президенты обменялись подарками. Белорусская колбаса, молочные продукты и шоколад - для Путина, русский самовар и набор для чаепития - для Лукашенко.

По итогам этих переговоров короткое обращение сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены», - сказал он.

Новую встречу глав России и Белоруссии на экспертном уровне начнут готовить уже начиная с понедельника, 9 декабря.