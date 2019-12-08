В Хакасии глава района попал под машину, спасая щенка

Глава Бейского района Хакасии Иннокентий Стряпков попал под машину при попытке спасти щенка. Мужчину доставили в больницу с травмой головы и сотрясением мозга.

ДТП произошло на автодороге Саяногорск-Калы-Бея в ночь на 8 декабря. Ехавший по трассе Стряпков заметил на проезжей части щенка и остановился на обочине, чтобы убрать животное с дороги. Он вышел из машины и в этот момент его сбил попутный автомобиль.

Главу района госпитализировали, его состояние оценивается как удовлетворительное. Подробности произошедшего выясняют. Уже известно, что оба участника аварии находились в трезвом состоянии, говорится в сообщении на сайте правительства республики Хакасия.