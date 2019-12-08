Синоптики рассказали, когда в Москву придут морозы

В середине предстоящей недели к Центральной России приблизится холодный атмосферный фронт и температура воздуха начнет опускаться. Начало же недели ознаменуется оттепелью – столбики термометров будут подниматься до +4 градусов.

В понедельник и вторник в Москве будут идти слабые дожди и морось, а порывы ветра будут достигать 10-15 м/с. Даже ночью температура будет колебаться от 0 до +3 градусов, днем – от +1 до +4, что на 6-7 градусов выше климатической нормы.

В ночь на среду дождь перейдет в мокрый снег. Температура воздуха будет около нулевых отметок. На дорогах северо-запада страны и Центральной России образуется гололедица, предупреждают синоптики центра «Фобос».

Со среды по субботу в столице будет светить солнце, осадки не ожидаются. По утрам температура может опускаться до -8 градусов, после полудня – будет в районе 0…-5 градусов, что близко к многолетней норме. Однако уже в воскресенье из-за прихода антициклона с запада снова потеплеет, возможен снег.