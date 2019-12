В аэропорту Чикаго скончался рэпер Juice Wrld

В США скончался 21-летний рэпер Juice Wrld. У музыканта случился приступ в международном аэропорту Чикаго после того, как он вышел из самолета.

Лайнер, на котором рэпер летел из Калифорнии, приземлился утром 8 декабря. Молодой человек шел по зданию аэропорта и внезапно почувствовал себя плохо – по словам источников портала TMZ, у музыканта началось кровотечение изо рта.

Juice Wrld, настоящее имя которого Джарад Энтони Хиггинс, был еще в сознании, когда его доставили в больницу. Однако вскоре он умер. Причина смерти в данный момент выясняется.

Карьера рэпера пошла в гору, после того как в 2018 году его хиты Lucid Dreams и All Girls Are The Same поднялись на вершины хит-парадов. В мае этого года Juice Wrld признали «лучшим новым артистом» на церемонии вручения премии Billboard Music Awards.