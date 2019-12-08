Нижегородские власти назвали сумму компенсаций пострадавшим в массовом ДТП

Семье женщины, погибшей в массовом ДТП в Нижнем Новгороде, выплатят 300 тысяч рублей, пострадавшие в аварии получат по 100 тысяч рублей. Об этом рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшей в ДТП на улице Горького. Пострадавшим будет выделено по 100 тысяч рублей, семье погибшей нижегородки - 300 тысяч рублей», - сказал он.

Заместитель главы региона навестил в больнице пострадавших детей. Он дал поручение региональному минздраву следить за состоянием каждого из них как во время стационарного лечения, так и после выписки.

В субботу, 7 декабря, на перекрестке в Нижнем Новгороде столкнулись четыре автомобиля, один из которых выбросило на тротуар, где находились пешеходы. С места аварии госпитализировали двоих взрослых и десять детей - девятиклассников, которые шли в Театр юного зрителя, находящийся поблизости. Одному из подростков потребовалось хирургическое вмешательство, у других - ушибы и сотрясения. Еще одна женщина, сопровождавшая детей, погибла.

Причиной аварии стало то, что один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Как рассказали в ГИБДД, предполагаемый виновник массового ДТП в Нижнем Новгороде ранее был лишен водительских прав за вождение автомобиля в пьяном виде.