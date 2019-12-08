Привязанного к дереву пищевой пленкой москвича сняли на видео

В московском парке Головинские пруды человека привязали к дереву пищевой пленкой. Таким образом местные жители попытались успокоить своего пьяного родственника, рассказали в полиции.

Видео, на котором запечатлен привязанный человек и стражи порядка, появилось в социальных сетях.

«Человека примотали пищевой пленкой к дереву… Такие вот чудеса», - прокомментировал происходящее автор ролика.

Оказалось, что группа людей распивала спиртное, в какой-то момент один мужчина начал буянить, потому его родственники пошли на радикальные меры и вызвали полицию. В пресс-службе управления МВД по Москве «360» рассказали, что в отдел для дальнейшего разбирательства в итоге доставили всех участников инцидента.