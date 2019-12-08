«Зашили губы»: сын Валерии прокомментировал ДТП

Врачи зашили губы сыну известной певицы Валерии Арсению Шульгину, попавшему в ДТП под Санкт-Петербургом. Об этом рассказал сам юноша на своей странице в социальной сети Lnstagram.

Молодой человек опубликовал в «сториз» свое фото после операции и рассказал о проделанной врачами работе.

«Зашили губы. Все живы, все в порядке», - прокомментировал снимок Шульгин.

Он также поблагодарил всех, кто беспокоится о состоянии его здоровья.

Арсений Шульгин попал в ДТП недалеко от Санкт-Петербурга на трассе М-11, по которой ехал в компании друзей. Автомобиль занесло, в результате чего транспортное средство ударилось об отбойник. Шульгин был госпитализирован. Сколько времени он пробудет в больнице - неизвестно.

После случившегося муж Валерии Иосиф Пригожин рассказал «Звезде», что юноша попал в дорожно-транспортное происшествие, желая сделать сюрприз матери.