Удары в спину и нападки на сына: как в США готовят импичмент Дональду Трампу

Демократическая партия США продолжает попытки объявить импичмент президенту Дональду Трампу. На этой неделе в истории наметился крутой поворот: насмешки и пересуды, который сопровождали политического лидера на юбилейном саммите НАТО в Лондоне, демократы решили использовать, чтобы нанести новый удар. Пока Трамп отсутствовал, председатель Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что против него уже сформулированы и выдвигаются официальные обвинения.

Политические враги планируют провести голосование по процедуре импичмента до конца года, поэтому атака на Трампа идет по всем фронтам. После казуса на саммите, где пресса засняла глав государств потешающимися над манерой американского президента давать нескончаемые пресс-конференции, его главный конкурент на выборах – Джо Байден – среагировал молниеносно. В своем Twitter-аккаунте он выложил ролик, где видеоряд сопровождают утверждение, то мир видит Трампа «таким, какой он есть»: неискренним, некомпетентным, коррумпированным и неспособным быть одним из мировых лидеров.

Пока республиканская верхушка находилась за океаном, демократы устроили слушания в Юридическом комитете Палаты Представителей. Конгрессмены пригласили выступить юристов из ведущих американских университетов – Стэнфорда и Гарварда – чтобы те публично подтвердили факт преступлений Трампа.

«Дональд Трамп совершил преступления и правонарушения, заслуживающие импичмента, злоупотребив своим положением на посту президента», – заявил гарвардский профессор юриспруденции Ноа Фельдман. «Президент совершил несколько преступлений, засуживающих импичмента, включая подкуп, злоупотребление служебным положением, сговор с лидером иностранного государства в целях получить личную выгоду, и препятствование правосудию и Конгрессу», – добавил Майкл Герхард, профессор юриспруденции Университета Северной Каролины.

Но самый настоящий скандал вызвала реплика профессора из Стэнфорда Памелы Карлан: рассуждая о том, что Трамп не может делать все, что ему вздумается, так как является президентом, а не королем, она отметила: «если президент может назвать своего сына Бэроном, он не может сделать его бароном». Эта игра слов возмутила многих.

«Когда вы пытаетесь пошутить над именем Барон Трамп, это не прибавляет весу вашим словам. Это показывает вашу злость и вас, как человека, который атакует семью президента и его несовершеннолетнего сына», - подчеркнул на слушаниях конгрессмен-республиканец Мэтт Гаетц. «Несовершеннолетний должен быть в стороне от политики. Памела Карлан, вам должно быть стыдно за вашу агрессивную и необъективную политическую позицию и за использование ребенка в этих целях», - написала в своем Twitter-аккаунте Мелания Трамп.

Карлан пришлось извиниться, признав свою неправоту. Однако Трамп, как известно, некоторых вещей не прощает и не забывает. Его адвокат Руди Джулиани уже отправился собирать компромат на оппонентов, чтобы нанести ответный удар. После незапланированного визита в Киев на странице Джулиани в Twitter появилась серия сообщений: например, о том, что во времена президентства Барака Обамы и вице-президентства Джо Байдена должностные лица администрации способствовали повышению уровня коррупции в Украине в период с 2014 по 2016 годы.

Доказательство этого будут обнародованы очень скоро: Джулиани уже анонсировал целый документальный фильм по мотивам коррупционного скандала с участием Байдена и киевских политиков. Сам Трамп, по всей видимости, настолько уверен в исходе этого предприятия, что не побоялся совершить невиданной дерзости поступок – на званный обед в Белый дом он пригласил глав Совета Безопасности ООН, включая российского постпреда Василия Небензю.