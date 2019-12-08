В Белоруссии назвали сроки решения вопроса о цене российского газа для Минска

Москва и Минск в скором будущем согласуют цену на российский газ. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

«Вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь должен быть согласован в ближайшие две недели», - заявил в интервью агентству «Белта» дипломат по итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

Семашко также рассказал, что российской и белорусской сторонам удалось найти решение по снятию ограничений на поставки белорусского продовольствия.

В субботу, 7 декабря, президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи, посвященные 20-летию договора о Союзном государстве. Главы двух стран общались около пяти с половиной часов.

В ходе беседы российский лидер заявил, что он надеется, что два государства продолжат работать над тем, чтобы их граждане чувствовали близость в экономической и социальной сферах. По словам президента РФ, он хочет, чтобы россияне и жители Белоруссии получали от интеграции двух стран заметные преимущества.

Александр Лукашенко, в свою очередь, сказал, что в рамках интеграции России и Белоруссии сделано уже много, однако многое еще предстоит сделать.