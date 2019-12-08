Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Белоруссии назвали сроки решения вопроса о цене российского газа для Минска

Роман Захаров
18:16 08.12.2019
По словам посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко, российской и белорусской сторонам также удалось найти решение по снятию ограничений на поставки белорусского продовольствия.
В Белоруссии назвали сроки решения вопроса о цене российского газа для Минска
© Фото: Str ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Москва и Минск в скором будущем согласуют цену на российский газ. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

«Вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь должен быть согласован в ближайшие две недели», - заявил в интервью агентству «Белта» дипломат по итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

Семашко также рассказал, что российской и белорусской сторонам удалось найти решение по снятию ограничений на поставки белорусского продовольствия.

В субботу, 7 декабря, президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи, посвященные 20-летию договора о Союзном государстве. Главы двух стран общались около пяти с половиной часов.

В ходе беседы российский лидер заявил, что он надеется, что два государства продолжат работать над тем, чтобы их граждане чувствовали близость в экономической и социальной сферах. По словам президента РФ, он хочет, чтобы россияне и жители Белоруссии получали от интеграции двух стран заметные преимущества. 

Александр Лукашенко, в свою очередь, сказал, что в рамках интеграции России и Белоруссии сделано уже много, однако многое еще предстоит сделать. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.12.2019, 15:41
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
Дата08.12.2019, 10:34
В лесах Подмосковья взревели «Тополя»: курсанты РВСН провели учения
Дата08.12.2019, 13:42
Колобков осудил футбольных болельщиков за бойкоты матчей
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата08.12.2019, 17:25
Новейший катер-катамаран «Михаил Казанский» успешно прошел госиспытания
Дата07.12.2019, 16:07
Опубликованы редкие фото маскировки достопримечательностей Москвы от фашистской авиации
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:37 Спорт
Владимир Федотов стал главным тренером ФК «Сочи»
19:30 В стране и мире
Видео
Привязанного к дереву пищевой пленкой москвича сняли на видео
19:26 В стране и мире
Видео
Нижегородские власти назвали сумму компенсаций пострадавшим в массовом ДТП
19:04 В стране и мире
статья
Удары в спину и нападки на сына: как в США готовят импичмент Дональду Трампу
18:51 В стране и мире
«Зашили губы»: сын Валерии прокомментировал ДТП
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Огненная вспышка и запредельная ударная волна: кадры испытания двери командного пункта РВСН
СМИ: сын певицы Валерии попал в больницу после ДТП
Видео
В Якутске мужчина пролетел 10 этажей по шахте, пытаясь спасти валенки: видео
Видео
Заступился за друга: смертельная схватка собак со стаей волков попала на видео
Два рубля за миллиард: петербуржец выставил на продажу необычную монету
Видео
Полет ракеты рядом с Су-27 ВВС Украины показали на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.