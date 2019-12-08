Между двух огней: Украина замерла в ожидании встречи лидеров «нормандской четверки»

Считанные часы остаются до того момента, когда в Париже соберется «нормандская четверка». В понедельник, лидеры России, Украины, Франции и Германии предпримут новую попытку поговорить, и попытаться найти пути решения украинского кризиса. Последний раз в таком, полном составе, лидеры встречались в 2016-ом году, и с тех пор подобных встреч больше не было.

За это время на Украине накопилось большое количество противоречий, осложняющих переговорный процесс. Ясно одно - альтернативы Минским соглашениям нет. На сегодняшний день это единственный внятный документ, фундамент, отталкиваясь от которого можно двигаться к миру.

Но не все в Киеве этого хотят. Накануне нормандской встречи, Порошенко, Вакарчук и Тимошенко обозначили Зеленскому, так называемые красные линии, вопросы, по которым с его стороны, по их мнению, не должно быть никаких уступок. И чтобы подкрепить серьезность своих слов и намерений - в центре Киева с сегодняшнего дня вновь бушует Майдан, как напоминание Зеленскому, что после встречи в Париже ему придется возвращаться на родину.

Утро понедельника за неделю до встречи «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский начал в тренажерном зале, где сравнил диалог по урегулированию ситуации в Донбассе без России с бегом на месте.

«Вы знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно, как бег на беговой дорожке, ты что-то делаешь, но ты на месте. Мы не хотим быть на месте, мы хотим, чтобы все закончилось», - заявил Зеленский.

Вопрос который сейчас интересует всех - с какой позицией Владимир Зеленский едет в Париж и с чем рассчитывает вернуться? В эфире политического ток-шоу «Свобода слова» украинский лидер, словно ступая по минному полю, настойчиво ищет правильную для себя риторику.

«Я не в костюме. Я не успел переодеться, я только с самолета. Я был на фронте, на контактной линии. Приветствовали наших ребят, наших девушек, наших героев», - рассказывает собравшимся украинский лидер.

Здесь в студии, как и в жизни, на него внимательно смотрят и жадно ловят каждое его слово и политический бомонд и простые люди.

«Я очень не люблю нерезультативность. Единственное, из-за чего я нервничаю - я очень не люблю безрезультатности переговоров. Это единственное, чего я боюсь», - признается Зеленский.

Когда разговор заходит о контроле над границей, Зеленский явно лавирует. Текст Минских соглашений - сначала выборы, потом передача границы, Зеленский пытается трактовать по-своему.

«У нас другой план касательно границы: каким образом и когда это передается, каким образом и как Украина контролирует границу Украины с Россией. Не готов отвечать, хотим ли мы изменений в Минских соглашениях, потому что кто-то может сорвать встречу в "нормандском формате". Я не готов рисковать этой возможностью», - сказал президент Украины.

Те, кто может попытаться сорвать эту встречу хорошо известны: бойцы национальных батальонов обещали провокации с самого начала, а потому жители Донбасса и сейчас не могут спать спокойно.

В самый разгар подготовки к саммиту в ДНР прорывается вооруженная до зубов диверсионно-разведывательная группа спецназа СБУ «Альфа», которую сумели вовремя обнаружить и обезвредить. Журналисты, работающие в зоне конфликта уверены - планировалась серьезная провокация.

«Цель была куда более серьезной, поскольку это специалисты очень высокого класса. Либо это кто-то из высокопоставленных представителей ДНР, либо это может быть провокация, связанная с миссией ОБСЕ. Потому что очень выгодно накануне "нормандской четверки" устроить провокацию», - уверен военный корреспондент, автор проекта Семен Пегов.

В субботу, накануне вылета в Париж, Владимир Зеленский срочно созывает закрытое заседание СНБО. Сразу после него секретарь Алексей Данилов делает заявление о подготовке плана реинтеграции Донбасса. Какой именно сценарий - неизвестно, а значит после встречи лидеров четверки возможно, как прекращение конфликта, так и его эскалация.

«Президент едет на "нормандскую встречу" вооруженным определенной информацией, которая будет абсолютно полезно использована в интересах нашего государства», - анонсировал принятые решения секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Чем ближе саммит, тем более противоречивые новости приходят из офиса президента. В СМИ просочилась информация о том, что Киев планирует создать «муниципальную стражу», то есть улицы Донецка и Луганска будут охранять некие патрули на треть состоящие из бойцов ДНР и ЛНР, на треть - из украинских гвардейцев и на треть - из миротворцев ОБСЕ.

На конференции НАТО в Лондоне помощник Зеленского Андрей Ермак, ключевая фигура в подготовке президента к парижскому саммиту, предлагает отгородиться от Донбасса стеной.

«В этом случае, если не удастся договориться с Россией, мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться», - заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

На этой неделе фотография президента Украины появилась на обложке влиятельного американского журнала Time, причем впервые. Надпись гласит - «Человек посередине. Между Путиным и Трампом».

О том, как сложно Владимиру Зеленскому быть между, он говорит с представителями ведущих иностранными СМИ. Журналисты заметили - выглядит уставшим и печальным. В интервью украинский лидер довольно резко высказался о пророссийски настроенных жителях Донбасса.

«Распространяется опрос, что большинство людей хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину, есть и потерянные. И наконец, те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать, Россия в настоящее время раздает нелегальные российские паспорта», - вспылил украинский президент.

За жителей ДНР и ЛНР вступилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло. И отправленные из Киева на "поиск" людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами», - посоветовала Зеленскому Захарова.

Но пока официальный Киев по-прежнему выбирает силовые методы. Недавно спецслужбы нагрянули с обысками в офис одного из лидеров «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука.

«Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди с надписями на груди СБУ - похоже, они проводят какие-то следственные действия в этом офисе», - рассказал депутат Верховной Рады Украины Ренат Кузьмин.

Формальная причина штурма - следственные действий в отношении организации, которая обеспечивает охрану офиса. Сам Виктор Медеведчук накануне саммита хранит молчание, но его коллега по оппозиционному блоку Юрий Бойко убежден - в офис самого эффективного украинского переговорщика и посредника служба безопасности не случайно нагрянула аккурат накануне «нормандской встречи».

«Это хотели побряцать, показать оппозиции: "смотрите там, мы за вами следим, вам могут что-то сделать". Но никакого эффекта не достигли, нас не запугать, у нас пять лет до этого были националисты при власти и мы не такое проходили», - объясняет основатель и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Верховной Рады Украины Юрий Бойко.

Оппозиционная платформа, куда входят и Юрий Бойко и Виктор Медведчук, едва ли не единственная на Украине политическая сила, которая с самого начала поддерживала Зеленского в установлении мира в Донбассе, а не чертила ему красные линии.

«Я абсолютно убежден в том, что у нашего президента Зеленского есть искренне желание достичь мира на востоке Украины. Сегодня на него оказывается колоссальное давление со стороны и его окружения, которое вообще его не защищает, а наоборот, только драконит ситуацию», - говорит Бойко.

Стремление Владимира Зеленского закончить войну в Донбассе заметили и оценили и в российском МИДе.

«Сейчас, когда президент Зеленский действительно проявил волю к тому, чтобы добиваться мира, несмотря на все те препоны, которые перед ним возникают периодически, прежде всего со стороны ультрарадикалов и неонацистов, наши европейские коллеги приветствуют прогресс, который был достигнут», - высказался глава МИД РФ Сергей Лавров.

Впрочем, одной доброй воли может оказаться недостаточно, ведь бывшие заклятые враги, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, скооперировались и пытаются обложить Зеленского и его мирный план со всех сторон крича о красных линиях. К прожженным политикам примкнул и Святослав Вакарчук. Вот в Раде экс-гарант решив, что он и в этой коалиции главный, машет руками и показывает кому куда встать. С трибуны зачитывают ультиматум Зеленскому - никаких компромиссов во время саммита.

«Заявляем о необходимости соблюдения принципиальных позиций - "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине», - заявляет депутат Верховной Рады Украины

Среди требований - никакого выполнения Минских соглашений, недопущение выборов на территориях ЛНР и ДНР и смены евроатлантического курса.

«Никаких компромиссов относительно возвращения Крыма в Украину и никаких остановок международных судебных процессов против России», - озвучивает свое видение переговоров депутат Верховной Рады Украины, председатель партии «Голос» Сергей Рахманин.

Чтобы показать всю серьезность намерений, Тимошенко и Порошенко собирают людей на новый Майдан. Обещают стоять у офиса президента на Банковой начиная с сегодняшнего дня и до победного. В прямом эфире следить, не вышел ли Зеленский за «красные линии», обозначенные ему партией войны. Срывая голос, кричит Петр Порошенко, а ему вторят свезенные на автобусах «патриорты».

Вечером готовят покрышки и дрова, и уж кому как не «оранжевой принцессе» и «шоколадному королю» прекрасно известно к каким последствиям Майдан может привести. Не удивительно, что зная все это, на обложке журнала Time Владимир Зеленский выглядит таким уставшим.