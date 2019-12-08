Собянин исключил дальнейшее расширение границ Москвы

Власти Москвы не планируют дальше расширять границы города. Об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Нет, я вам ответственно заявляю: таких планов нет. Дай Бог нам с “новой” Москвой справиться», - сказал Собянин, отвечая на соответствующий вопрос.

Градоначальник при этом добавил, что в настоящее время ТиНАО - это достаточно продвинутая часть города. По его словам, на сегодняшний день «новая» Москва больше не является убыточной частью столицы, а, напротив, приносит прибыль в доход городского бюджета.

Кроме того, Собянин сообщил, что не планирует возглавлять Москву дольше своего предшественника Юрия Лужкова, который занимал должность мэра столицы более 18 лет.