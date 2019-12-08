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Названы десять худших фильмов 2019 года

Анна Касаткина
17:25 08.12.2019
От кинокритиков досталось, в том числе, одной из самых ожидаемых картин года - «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.
Названы десять худших фильмов 2019 года
© Фото: imdb.com

Американские критики определили десять худших фильмов 2019 года. В список, среди прочих, попали одна из самых ожидаемых картин года, продолжение известной франшизы и ремейк мультфильма Disney.

По мнению критика Питера Дебружа, неудачным оказалось переосмысление режиссером Тимом Бертоном мультфильма Disney 1941 года «Дамбо» о летающем слоненке. Он называет его «причудливым карнавалом, в котором жестокие персонажи издеваются над виртуальными животными». Фильму «Стекло» М. Найт Шьямалана досталось за утомительное развитие действия и невпечатляющий финал. Независимая американская комедия «Лакиша», которая не выходила в России, по мнению критика, продвигает оскорбительный стереотип о «нахальных» афроамериканских женщинах.

Кинокартину «Море соблазна» Стивена Найта с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй Дебруж называет «неуклюжим тропическим нуаром» со слабым сценарием. Фильм Yesterday Дэнни Бойла, считает критик, оскорбляет само понятие поп-культуры и художественного влияния на мир.

Своим мнением для журнала Variety также поделился коллега Дебружа Оуэн Глиберман. Он считает картину «Люди в черном: Интернеэшнл» явно неудавшимся продолжением серии, «скучным и бездушным фильмом», который заставляет ловить себя на мысли «Зачем я это смотрю?». Романтическую комедию «Рождество на двоих» критик невзлюбил за ее приторность и плохой сценарий. Кинобиографию Элтона Джона «Рокетмен» Глиберман называет полной клише, а фильм «Проклятие Аннабель – 3» – ничем не выделяющимся в череде одинаковых хорроров.

Досталось от критика и одному из самых долгожданных фильмов года – «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, который он считает одновременно одним из лучших, но только до самых последних сцен. Глиберман огорчен тем, что финал картины выглядит как «безумная сверхъестественная фантазия».

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