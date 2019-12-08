Очевидец ДТП с участием сына Валерии раскрыл подробности инцидента

Знакомый сына певицы Валерии Арсения Шульгина Артем Клюшин рассказал подробности аварии под Санкт-Петербургом. По словам молодого человека, в момент ДТП за рулем находилась девушка Шульгина - Лиана, которая, утверждает Клюшин, приняла основной удар на себя.

«Она сделала максимум, что можно сделать в этой ситуации. Просто несчастный случай, ужасная погода, и мокрая трасса», - приводит РИА Новости слова очевидца.

Клюшин также рассказал, что в результате ДТП Лиана сломала руку и сейчас вместе с остальными пострадавшими находится в больнице в городе Тосно Ленобласти.

Арсений Шульгин попал в ДТП на трассе М-11, по которой ехал в компании друзей. Автомобиль занесло, в результате чего транспортное средство ударилось об отбойник. Шульгин был госпитализирован. Сколько времени он пробудет в больнице - неизвестно.

После случившегося муж Валерии Иосиф Пригожин рассказал «Звезде», что юноша попал в дорожно-транспортное происшествие, желая сделать сюрприз матери.