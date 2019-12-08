Кабмин ФРГ обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии

Убийство грузинского гражданина в Берлине осложняет отношения между Германией и Россией. С таким заявлением выступила министр обороны Германии и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она призвала правительство обсудить дальнейшие шаги в двусторонних отношениях с Россией по мере расследования инцидента, сообщает Bild.

При этом глава Минобороны Германии призвала «отбросить» негативный опыт стран Прибалтики и выстраивать отношения с Кремлем на основе совершенно другого восприятия.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии произошло в берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года. Через несколько дней немецкая полиция задержала по подозрению в совершении данного преступления 49-летнего россиянина.

После этого МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине. Это произошло после того, как в Генпрокуратуре ФРГ заявили, что обладают достаточным количеством фактических доказательств причастности России к убийству гражданина Грузии.

В Кремле, в свою очередь, отвергли предположения о причастности РФ к убийству заявив, это абсолютно беспочвенные предположения. Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации предупредили немецких коллег об ответных мерах, отметив явно политизированный характер принятых решений.