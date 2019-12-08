На Пхукете десятки российских туристов не могут вылететь в Красноярск

Российские туристы провели несколько часов на борту пассажирского самолета Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air. Лайнер должен был доставить людей из Пхукета в Красноярск. После своеобразного заточения в салоне воздушного судна, отдыхающих из Сибири попросили вернуться в аэропорт. Все это время десятки людей, многие из которых были с детьми, оставались в душном салоне.

Проблемы с обратным вылетом у туристов начались задолго до того, как они поднялись на борт «боинга». Самолет прибыл в аэропорт Пхукета с большим опозданием. В момент подготовки к вылету, которая растянулась на пять часов, командир самолет по громкой связи объявил, что экипаж ждет доставки необходимой детали и после небольшого ремонта самолет вылетит в Красноярск. Спустя пять часов, без объяснения причин, пассажиров попросили выйти из самолета, сообщает паблик «Борус».

В социальных сетях, они размещают гневные комментарии и требуют от представителей Azur Air объяснений.

«Посадку уже начали. Причина задержки - позднее прибытие самолета», - сообщил «Звезде» представитель авиакомпании в Красноярске.

Информацию о возможной технической неисправности воздушного судна собеседник «Звезды» комментировать не стал.