Врач рассказал о характере травм детей, пострадавших в массовом ДТП в Нижнем Новгороде

Девять пострадавших в массовом ДТП в Нижнем Новгороде школьников находятся в состоянии средней степени тяжести. Двум из них сделали операцию, дети переведены из реанимации в общую палату, рассказал «Звезде» заместитель главного врача Нижегородской областной детской клинической больницы Вячеслав Козин.

Состояние прооперированных оценивается как стабильное, ухудшения нет, уточнил доктор.

«Самые тяжелые дети поступили с переломами берцовых костей и переломом лучевой кости. Также была большая травма бедра, средней степени тяжести и, естественно, сотрясение головного мозга», - пояснил Козин.

Он добавил, что у остальных госпитализированных сотрясения головного мозга, ушибы и раны мягких тканей.

«Постараемся к Новому году выписать всех пострадавших ребятишек», - заключил врач.

ДТП произошло вечером 7 декабря по вине водителя автомобиля Toyota, который выехал на встречную полосу на улице Горького. Он столкнулся с другой иномаркой и припаркованной машиной, от удара вылетевшей на тротуар с пешеходами. Пострадали девять детей, которые шли со спектакля в Театре юного зрителя. Кроме того, в больнице умерла мама одной из девочек, сопровождавшая группу.