Грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к МКС

На околоземной орбите завершилась стыковка американского грузового корабля Dragon с Международной космической станцией. Процедурой стыковки руководили с борта МКС при помощи специального манипулятора.

«Корабль Dragon компании SpaceX был установлен в 07.47 ET (15.47 мск) к МКС на обращенной к Земле стороне модуля "Harmony"», - сообщила НАСА на своей странице в Twitter.

Грузовик доставил на борт станции 2,5 тонны различных грузов, среди которых материалы для научных экспериментов и предметы первой необходимости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома во Флориде 5 декабря.

Бок о бок с Международной космической станцией Dragon пробудет до первых чисел января нового года. После того грузовик вернется на Землю.

Данная миссия космического грузовика уже 19-я в рамках новой программы доставки грузов на МКС. Сейчас на борту станции находятся российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а кроме того, итальянец Лука Пармитано.