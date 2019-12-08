Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от переговоров в Париже

Предстоящий саммит в Париже может ускорить достижение мира в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«"Нормандский формат" - одна из побед в достижении мира. Потому что без него нет возможности говорить, а затем и возможности понять, как двигаться дальше», - написала она в Facebook, комментируя предстоящий саммит во французской столице.

Пресс-секретарь украинского лидера также призвала украинских граждан охладить пыл в контексте так называемых «вече», анонсированных оппозиционерами на Украине.

Ранее сообщалось, что в центре Киева проходит акция «Красная линия», целью которой является предостеречь Владимира Зеленского от «сдачи национальных интересов» на переговорах в Париже. На Майдане Независимости собрались несколько тысяч человек.

Организаторами акции выступают три оппозиционные фракции - «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина». Мероприятие охраняют сотрудники полиции. Пока каких-либо серьезных противоправных действий в центре украинской столицы зафиксировано не было.